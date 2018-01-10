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Экономика решает: Украина разворачивается к России (ИНФОГРАФИКА)


Добавлено: 10 янв 2018 в 05:16, Категория: Новости на сегодня
Экономика решает: Украина разворачивается к России (ИНФОГРАФИКА)

Есть данности, обмануть которые просто невозможно. Например — экономическая география.

Иллюстрацией к этой истине вполне может стать неудобный для всей бандеровской рати факт — товарооборот между Украиной и Россией в последний год неуклонно рос. Рос так быстро и интересно, что даже в цифрах есть расхождения — то есть, «просто быстро рос» или всё же «очень быстро рос»? Сам же факт роста — абсолютно неоспорим.

Итак, «просто быстро рос» — «Российский импорт в Украину за первые 8 месяцев 2017 года составил более 3,5 млрд в долларовом эквиваленте. Крупнейший партнер Украины в Западной Европе, Германия, за тот же период ввезла в Украину своих товаров на 3,1 млрд долл. Такая же ситуация с экспортом украинских товаров: в Россию он с января по август 2017-го составил почти 2,3 млрд дол., а в Польшу (это на сегодня самый большой рынок сбыта наших товаров в Западной Европе) — менее чем 1,5 млрд долл». Это — данные украинского Госстата.

Но у российской статистики — другие данные: «Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2017 года составил 10,111 миллиарда долларов, показав рост на 23,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт из РФ на Украину составил 6,216 миллиарда долларов (рост на 21,8%), импорт РФ из Украины — 3,896 миллиарда долларов (рост на 25,2%)». То есть, почти в два раза больше (да, понятно, что в первой ссылке — за 8 месяцев, а во второй — за год, но всё равно видно, что темпы роста отличаются в большую сторону».

Вот она, неумолимая география, которая говорит капризной Украине прямо и жестоко: хочешь жить, продолжать существовать — торгуй с Россией. Прекратишь — сама окочуришься.

Есть, конечно, там множество умников, которые с наивностью любителей сказок настаивают: Украине нужно нарастить новые экономические связи. Вот так — взять, и нарастить. Это ведь не сложнее, чем отрастить себе утраченную конечность или внутренний орган. Делов-то! С кем? Ну… со всем миром. С Австралией вон можно макухой торговать, с Канадой — рапсом. Швейцария давно уже предлагает покупать донорские органы на постоянной основе, но тут как-то пока неясно, как морально подготовить народ к этой перспективной форме экспорта…

Но это всё в прекрасном далёком будущем — а пока Россия остаётся не только главным товарным партнёром, но и основным инвестором в украинскую экономику.

Что интересно, объём инвестиций за прошедший год подскочил аж в 4 раза! В 2016 году он составлял немногим больше миллиарда!

Не мне объяснять, что увеличение объёма инвестиций — это показатель уверенности крупного бизнеса в том, что политика не станет вмешиваться в деловые отношения, несмотря на всю показную риторику о «стране-агрессоре» и прочей белиберде для лохов. Умные люди с большими деньгами получили точные гарантии, что максимум неудобств, которые им причинят в пафосно-русофобской Незалежнии марионеточные «патриоты» — это разбитые окна в офисе. Ну ничего, окна и новые вставить можно, в контексте 4 миллиардов — это как-то не особо страшно.

При этом, что важно отметить, именно Россия остаётся местом, куда всё ещё можно продать товары украинского наукоёмкого производства — в частности, авиационной промышленности. «Основным потребителем газотурбинных двигателей ПАО „Мотор Сич” в 2017 г. стала Россия. На нее пришлось 36,37% общего дохода от продаж турбореактивных, турбовинтовых и прочих газотурбинных двигателей за весь 2017 г. на общую сумму 158,031 млн. долл. Последние отгрузки на сумму 11,451 млн. долл. состоялись в декабре. Российская Федерация также оказалась крупнейшим поставщиком аналогичной продукции на Украину на 12,885 млн. долл., что составило 44,23% всего украинского импорта этой продукции». Иными словами, не будь России — Украина бы и остатки своего высокотехнологичного потенциала растеряла вчистую, обанкротились бы без покупателей.

Растущий товарооборот с Россией — это эпилог украино-западного романчика, который так и не закончился браком. Никто, кроме России, в силу географических причин и общего прошлого (что немаловажно для общих стандартов качества) не сможет стать основным торговым партнёром Украины. И поэтому — от судьбы не уйдёшь… Судьба же — общая.

Григорий Игнатов

Журналистская правда



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Добавлено: 10 янв 2018 в 05:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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