Генерал из Пентагона сравнил возможную войну с КНДР с «Игрой престолов»

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер, выступая перед военными, сравнил возможный вооруженный конфликт с КНДР с событиями в сериале «Игра престолов».

По оценке генерала, при вероятной войне США и Южной Кореи с КНДР Сеул мог бы попасть под обстрел северокорейской артиллерии.

«Это было бы похоже на „Игру престолов“. Пострадает множество людей. Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи,» — заявил генерал.