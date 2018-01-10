Госдума рассмотрит законопроект об увольнении работников за отказ пройти тест на алкоголь

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, дающий право работодателю отправлять своих работников на тестирование на алкоголь или наркотики. В случае отказа от освидетельствования сотрудники могут быть уволены.

Авторами документа выступили члены Совета Федерации Татьяна Кусайко, Игорь Каграманян, Валерий Рязанский, Александр Башкин. Также вместе с сенаторами над текстом работал депутат Госдумы Николай Говорин.

Авторы законопроекты отметили, что действующим законодательством не предусмотрен механизм, позволяющий работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве. При этом в судебной практике сформировалась установка, что единственное достоверное доказательство опьянения у работника — это результаты медицинского освидетельствования. Однако работника предоставлять такие сведения по направлению работодателя законом не закреплена.

Кроме того, законопроектом предлагается рассматривать отказ проходить освидетельствование как повод применить дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. По сути, парламентарии данным законопроектом дают работодателю возможность увольнять работников, если те не предоставят результаты освидетельствования не позднее следующего дня.