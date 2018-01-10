Иран надеется на урегулирование кризиса в Сирии благодаря конгрессу нацдиалога

Администрация Ирана выразила надежду на урегулирование кризиса в Сирийской Арабской Республике при помощи конгресса нацдиалога.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Политик отметил, что его страна привержена сотрудничеству с Россией и Турцией. Глава иранского МИД выразил надежду, что на встрече по Сирии, которая пройдет в Сочи, главы трех держав найдут путь к политическому урегулированию кризиса в САР.

Зариф подчеркнул, что конгресс является «важной помощью» для заседаний ООН в Женеве. Накануне иранский министр прибыл в Россию с рабочим визитом, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Помимо Сирии, политики планировали обсудить вопрос по ядерной сделке (СПВД).