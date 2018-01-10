Из детского центра в Мариуполе украли елку

В Мариуполе из детского развивающего центра была похищена новогодняя елка.

Об этом сообщила сотрудница центра Алена Кот.

В ночь на 8 января воры украли украшенную елочными игрушками «зеленую красавицу», предварительно выбив дверь.

«Я очень люблю свой родной город Мариуполь и стараюсь делать его еще лучше. Но каким надо быть чучелом, чтоб ночью, в Рождество, выломать дверь детского клуба и украсть, как вы думаете, что? Елку. 8 января. Елку. С игрушками», — написала работница центра.

Пресс-служба полицейского управления города Мариуполь сообщила, что заявлений по данному факту к ним не поступало.

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