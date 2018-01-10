Украина, последние новости сегодня – 10 января. Киев и Донбасс перешли к обсуждению ключевого вопроса, открытого в 2017 году.

Представители Украины и Донбасса ведут переговоры относительно второго этапа обмена пленными, который в декабре 2017 году так и не был завершен.

Напомним, согласно Минским договоренностям, стороны должны произвести обмен пленными по принципу «всех на всех». Однако из-за позиции Киева начатый в декабре процесс обмена так и не был завершен.

Игорь Плотницкий отметил, что о готовности ДНР и ЛНР на обмен пленными по принципу «всех на всех» прописано в документе, который отправлен на согласование в Киев, но нет никакой уверенности в том, что президент Украины Пётр Порошенко примет аналогичное решение.

Собеседники источника в Верховной Раде утверждают, что Киев в целом не против такого обмена, а завершить процесс мешают внутренние противоречия.