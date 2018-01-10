Крайние меры: Украина усиливает охрану границ

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) усилила дополнительными резервами западную, восточную и северную границы страны, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что для выполнения поставленных задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Госпогранслужбы им. Богдана Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов ведомства.«В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины», — говорится в сообщении.В ГПСУ проинформировали, что «усиление противодействия противоправной деятельности» продлится до конца января 2018 года.