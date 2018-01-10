Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр?

Фразу "тамада хороший и конкурсы интересные" теперь можно будет услышать и в контексте выборов президента Российской Федерации, которые, напомним, запланированы на март 2018-го. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении у РБК, в Кремле намереваются увеличить явку при помощи конкурсов и всевозможных игр — например, связанных с селфи.Известно, в частности, что один из подготовленных конкурсов будет называться "Фото на выборах". Участникам, соответственно, необходимо будет сделать селфи на избирательном участке и выложить получившиеся фотографии на своих страницах в социальных сетях.Предполагается, что подобные инициативы будут способствовать мобилизации избирателей. Особенно — той их части, возраст которой лежит в диапазоне девятнадцати - тридцати девяти лет. Выборы, как видно, будут преподноситься как праздничное и безусловно позитивное событие, участвовать в котором как минимум весело.Региональным властям будет поручено привлекать к выборам так называемых "звездных избирателей", то есть, например, актеров, блогеров, музыкантов и КВНщиков. Победителей конкурсов, которыми будут сопровождаться выборы, будут, при этом, награждать модными электронными девайсами и другими желанными призами.