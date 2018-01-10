Кремль «рычит» на ВТО, когда надо действовать

Евросоюз подал иск в ВТО о взыскании с России ежегодно 1,39 млрд долл. из-за "незаконного ограничения" импорта свинины. В ответ представители российской "вертикали власти" заявили — пока в неофициальном порядке — о возможности "ограничения, вплоть до полного прекращения" взаимодействия с ВТО.

ВТО — это организация, которая живёт по своим законам, не столько писаным, сколько неписаным, — и совершенно не подчиняется нормам международного права, поэтому в её рамках возможно всё что угодно. Ещё несколько лет назад, когда нас усилиями сначала президента, а потом премьера Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича и компании всеми правдами и неправдами буквально за уши в это ВТО втягивали, я предупреждал, что ничего хорошего от подобного шага нашей стране ждать не стоит. И буквально на следующий день после того, как мы присоединились к Марракешскому договору 1994 года, сказал, что теперь наша задача состоит в том, чтобы из ВТО как можно быстрее выйти. Но там всё так устроено, что, как говорится, вход — рубль, выход — червонец. Тем не менее, выходить всё равно надо, иначе там просто задушат, обокрадут, убьют — не знаю, что ещё.

Иск Евросоюза, который через ВТО предъявил нам какие-то претензии относительно ограничений импорта свинины из стран ЕС, причём на весьма солидную сумму, — это всего лишь пробный шар, за ним наверняка последуют и другие иски по всему спектру российских контрсанкций — при том, что наши власти никаких исков через ВТО против своих западных "партнёров" не подают и подавать не собираются. А ведь могли бы. Потому что Соединённые Штаты и их союзники на протяжении многих лет принимали и принимают так называемые односторонние санкции, которые идут в обход Организации Объединённых Наций и её Совета Безопасности — это же полный беспредел! Согласно данным ООН, под теми или иными западными "санкциями" сейчас находятся страны с общей численностью в 52% всего населения планеты. То есть большая часть человечества — и её же заставляют за эту дискриминацию платить!

Если использовать тот же самый подход по "принципу бумеранга", то мы должны — раз уж вступили в ВТО — выкатить через эту же структуру иски к США, которые будут исчисляться десятками или даже сотнями миллиардов долларов. А если подключить к данному процессу другие страны, пострадавшие и страдающие от западных "санкций", — как, скажем, Иран — счёт вообще может пойти на триллионы долларов. И тогда посмотрим, как они забегают, словно ошпаренные тараканы.

Но, видимо, в Кремле пока рассчитывают, что можно ограничиться ни к чему не обязывающими, но грозными заявлениями в неофициальном порядке, эдаким "рычанием кремлят" — и от нас отстанут. Видимо, опыт ПАСЕ и МОК их ничему не научил, они думают, что в худшем случае всё это перерастёт в долгую судебную бодягу, которая будет длиться годы и годы. Вряд ли подобная ставка окажется оправданной — лично я в объективность и беспристрастность западных судов верю слабо, поскольку "нужные" вердикты они принимают со скоростью и решимостью, до которых отечественному "басманному правосудию" ещё расти и расти.

Валентин Катасонов