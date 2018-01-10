Летчики Военно-воздушной академии ВКС приступают к освоению новых учебных вертолетов

Летчики-инструкторы Военно-воздушной академии приступили к освоению новых учебных вертолетов Ансат-У, поступивших в декабре 2017 года в учебную авиабазу в Саратовской области.

Уже в марте 2018 года к полетам на вертолетах данного типа приступят курсанты 3 курса Сызранского филиала академии.

По итогам 2017 года в академию поступили 10 таких вертолетов, всего же в составе Военно-воздушной академии уже более 60 вертолетов Ансат-У, предназначенных для первоначальной летной подготовки экипажей армейской авиации.

Всего в 2017 году в Военно-воздушную академию поступило около 100 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.