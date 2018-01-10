Создательница сериала «Девчонки» (Girls) и исполнительница одной из главных ролей Лина Данэм рассталась с бойфрендом — гитаристом группы Bleachers Джеком Антонофф. Пара пять лет состояла в отношениях. Новостью поделилось зарубежное издание E! News, ссылаясь на проверенные источники. Пара пришла к такому решению по обоюдному согласию.





«Это было взаимным решением. Джек и Лина постепенно отдалялись друг от друга, и было правильно закончить их отношения на том этапе, на котором они находятся сейчас,» говорит источник, добавляя, что несмотря на желание быть с друг другом, они будут идти по жизни не вместе.

Лина Данэм и Джек Антонофф начали встречаться в 2012 году, их последний совместный выход случился почти год назад, когда они посетили пре-пати премии «Грэмми». До этого пара регулярно публиковала в соцсетях совместные снимки и признания в любви, однако узаконить свои отношения не торопилась.

Смотря по сообщениям в твиттере Данэм, в ноябре ничего не предвещало беды. Звезда с чистой душей рассказывала, как уверенна, что бойфренд возьмет ее в жены. Она услышала, как музыкант о чем-то шептался со своей сестрой, но оказалось, что это не желанная помолвка, а лишь сплетни о ней. «Пять лет, никакого кольца, и знаете что? Все хорошо,» сообщила Данэм.

В августе прошлого года звезда решила распродать вещи из своего гардероба. На платформе TheRealReal режиссер выставила 169 вещей: от топов Asos, платьев Elisabeth & James, бадлонов Equipment до костюмов Calvin Klein, ботильонов Kenzo и Martin Margiela. Самый дорогой лот — платье Elizabeth Kennedy, в котором Данэм появлялась на Met Gala 2017. Каждая вещь, которую звезда продала на платформе, доставлялась покупателю вместе с запиской. Данэм писала в ней куда и как одевала эту вещь. Деньги с продажи пойдут организации Planned Parenthood, которая борется с бесплодием: если все вещи продадутся, то в фонд переведут около 20 тысяч долларов.