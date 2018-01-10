Лунный посевной календарь на 2018 год: таблица благоприятных дней для посадки различных культур по месяцам

Для высадки семян растений лучше всего дождаться новолуния. Этот период наиболее благоприятен для того, чтобы растения прижились на «новой территории», следующая растущая фаза Луны обеспечит им силы для дальнейшего роста.

Полнолуние считается неблагоприятным временем для воздействия на растения. Любые манипуляции с растением в период полной Луны могут привести к печальным последствиям.

Растущая фаза Луны подходит для проведения посадочных работ с теми растениями, которые плодоносят над землей. Убывающая Луна хорошо воздействует на корни растений, усиливая их рост.