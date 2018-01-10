Международная космическая станция пролетит над Москвой в четверг

Роскосмос сообщил, что утром в четверг, 11 января, над Москвой пролетит Международная космическая станция вблизи Луны.

По информации «Роскосмоса», после шести часов утра по московскому времени в некоторых регионах столицы при ясной погоде в широкоугольный бинокль можно увидеть транзит МКС по диску Луны. Полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу области.

Международная космическая станция похожа на яркую и быстро движущуюся звезду белого цвета. МКС не мерцает, но цвет может смениться на красновато-оранжевый. В этот момент космонавты видят заход Солнца.

Вид на ночную Москву с МКС pic.twitter.com/vwlQjH0Z3N

— Космос - Астрономия (@rus_astro) January 7, 2018

Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург ночью, снимок с МКС pic.twitter.com/xdsOuQmDLl

— Космос и Астрономия (@astrogid) January 7, 2018