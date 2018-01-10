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» » Минобороны РФ: Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из Идлиба

Минобороны РФ: Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из Идлиба


Добавлено: 10 янв 2018 в 04:26, Категория: Новости на сегодня
Минобороны РФ: Атаковавшие Хмеймим дроны были запущены из Идлиба

Министерство обороны России заявило турецкой стороне о необходимости обеспечить соблюдение перемирия в Идлибе. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

В министерстве сообщили, что атаковавшие российские базы «Хмейм» и «Тартус» беспилотники вылетели с юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемой боевиками из «умеренной» оппозиции. Минобороны РФ также заявило главам турецких Генштаба и разведки о необходимости соблюсти перемирие в Идлибе для того, чтобы пресечь повторные атаки.

Накануне в Минобороны РФ рассказали подробности нападения, осуществленного беспилотниками в ночь на шестое января. Боевики попытались атаковать базы с помощью 13 летательных аппаратов. Часть дронов была уничтожена, еще часть была взята под контроль.



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Добавлено: 10 янв 2018 в 04:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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