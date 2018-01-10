На Сахалине освободили застрявшую в снегу колонну автомобилистов

Сахалинские спасатели освободили застрявшую из-за снега в дороге колонну автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как отмечается, накануне циклон блокировал около 50 автомобилей на нескольких участках дороги в Долинском районе. Путь им преградили заносы снега высотой до трех метров.

Спасательная операция продолжалась шесть часов, на протяжении ночи. Отмечается, что спасатели по дороге к колонне вызволяли и других застрявших водителей. Сейчас колонна машин направляется в сторону Южно-Сахалинска.

Глава сахалинского управления МЧС Денис Ильинов сообщил, что около 15 автомобилей благополучно добрались до Взморья. Вскоре спасатели начнут пропуск колонны из 50 машин. Он отметил, что регулярное движение автотранспорта на участках Арсентьевка — Ильинское и Стародубское — Макаров все еще закрыто, на месте работает снегоуборочная техника. При этом Ильинов отметил, что расчищенные дороги заметает в считанные минуты.