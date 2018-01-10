«На севере война полным ходом»: Дончане пишут о громких звуках боя

Жители оккупированного Донецка сообщают, что судя по всему «перемирие» закончилось, ближе к вечеру ситуация на окраинах города существенно обострилась.

Так, в соцсетях люди отмечают о звуках тяжелого вооружения, которые слышны все отчетливее в разных районах города:

«20.37 к Донецк ФБ Ботсад На улице слышно редкие глухие бахи на СЗ. Далеко. И пострелушки автоматные были минут пять назад на ботсаду, ну то уже просто внимания не обращаешь…»

«20.40 к ФБ Донецк д/с „Дружба“. Запад и Север. Слышны крупнокалиберные и минометные „договоренности!“ Ларинка. Слышно мелкими сериями тяжелое Мира/Красногвардейский. Стрелковое и тяжелое на с, с-з».

«На севере война полным ходом».

«Донецк за окошком начали «бросать металл"(((«

» Как херячили практичеки каждый день, так и херячат, какое нах перемирие, то на Петровке, то на Абакумова, то на Песках, то на АП, он с час назад на Путиловке. Каждый БЛЯ ДЕНЬ!»

«21:45 Донецк Телецентр прослушал мощно пр. Ильича слушает. Мирный, слушаем Партизанский, мощнее шуметь начали пл Бакинских, конкретно так лупят»

«Так, чути в центрі біля Б. Лебедя».

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