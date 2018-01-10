На Зеленодольском судостроительном заводе для ВМФ будет заложен шестой по счету патрульный корабль проекта 22160

13 января на Зеленодольском судостроительном заводе имени Максима Горького (Республика Татарстан) состоится торжественная церемония закладки для Военно-Морского Флота России шестого по счету и пятого в серии патрульного корабля проекта 22160.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (г. Санкт-Петербург) предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, имеют водоизмещение не более 1700 тонн, численность экипажа около 80 человек. Дальность плавания корабля 6000 морских миль.

Для эффективного выполнения задач по предназначению данные корабли на штатном вооружении имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулемёты. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолета Ка-27ПС.

Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В зависимости от характера выполнения задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении, включая:

- универсальные ракетные комплексы;

- противокорабельные ракетные комплексы;

- перспективные зенитные ракетные комплексы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- минное вооружение различных типов и назначения (включая минно-торпедные комплексы)

- подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы;

- различную аэромобильную технику и вооружение морской пехоты.

Как отметил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв в преддверии закладки очередного корабля проекта 22160, «такие корабли, безусловно, усилят потенциал наших разнородных группировок, действующих в различных морских районах».

Головной корабль данного проекта «Василий Быков» был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся патрульные корабли «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин», «Сергей Котов», «Виктор Великий».