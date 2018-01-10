Неочевидная выгода: зачем Игорь Стрелков критикует сирийскую армию

На фоне того, как правительственные войска САР продолжают борьбу с отдельными группировками террористов, многочисленные эксперты проявляют настойчивое стремление так или иначе прокомментировать текущие события в Сирии. Однако далеко не все они имеют такое право, моральное либо же «юридическое».

Если ранее наиболее популярной темой обсуждения были блестящие успехи ВКС РФ, то после вывода российских войск отдельные аналитики переключили внимание на правительственную армию Башара Асада.

Так, намедни бывший командир армии ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал действия САА на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». В своём посте он обвиняет сирийцев в мародёрстве и грабеже мирного населения на освобождённых территориях.

При всём драматизме, с которым Игорь Стрелков живописует «зверства» сирийских военнослужащих, его слова не подкреплены ни единым фактом, а значит, как бы уверенно ни пытался звучать автор, его словам верить не следует. Когда кто-либо из комментаторов пытается вступить в дискуссию и указать Стрелкову на это, Игорь Иванович обижается и занимает агрессивную позицию, не приличествующую «боевому офицеру».

Но даже не это смущает пользователей соцсети. Гораздо больше нареканий вызывает тот факт, что человек, в своё время сдавший Славянск и бежавших из Донбасса в Москву, считает себя вправе анализировать, и тем более подвергать необоснованной критике действия военных в Сирии.

Компетентность – именно то, чем Игорь Стрелков не располагает, и, по мнению бывших сослуживцев, не располагал никогда. Те, кому довелось служить со Стрелковым бок о бок, до сих пор поминают его «незлым тихим словом» как военачальника, предавшего своих людей. Их рассказы о том, как всё было на самом деле, наголову разбивают все попытки незадачливого командира оправдать свой провал на Донбассе.

После такой отповеди стремление Стрелкова пропиариться на событиях в Сирии выглядит, по меньшей мере, неуместно. Проживая в Москве и периодически стараясь вернуться в медийное пространство, он едва ли вправе со знанием дела рассуждать о сирийской войне.

Можно долго гадать о причинах подобного поведения: может быть, дело в хайпе и попытках Стрелкова вернуть былую популярность, может бы, дело в популизме, в котором его уличали неоднократно, может – в неудачной политической карьере (напомним, что организованный Стрелковым «Комитет 25-го января» оказался мертворожденным).

А может статься и так, что Игоря Ивановича спустя годы не оставляет чувство стыда, которое он пытается заглушить, выставляя бойцов САА мародерами и негодяями, при том что сам он навсегда вошел в историю не как выдающийся военачальники уж тем более не как выдающийся политик – а как трус и предатель, чьё «особое мнение» теперь ничего не стоит.