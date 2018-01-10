Невеселая перспектива: фермеры возмущены условиями работы в «ДНР»

Аграрии возмущены «налоговой» политикой «ДНР». Данную ситуацию прокомментировал «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.

«Они говорят, что у них все плохо. Но я понимаю, когда плохо — предприятие останавливается. А я не знаю ни одного агрария, который бы сказал: я закрываю свое дело. Мы динамику отслеживаем: число фирм, которые прекратили свое существование, — в районе 5%. Но я не знаю ни одного агрария, который бы закрылся. Нет у меня таких данных. Это разговоры для нищих, что у них все плохо. Там нормально с оборотами», — заявилТимофеев.

По словам «министра», фермеры не хотя выести никакую отчетности и платить за один гектар земли .

«Это попытка создания большой черной дыры по отмыванию денег. Я им говорю: подождите. Мы вам предлагаем — если у вас нет прибыли, вы вообще ничего не платите. А они — нет, мы не хотим. Я спрашиваю — почему. Потому что нам тяжело вести бухгалтерию. Я им — подождите, но вы же как предприниматели что-то пишите у себя на бумаге, расходы, доходы. Вот дайте мне эти бумаги, и я готов их принять как бухгалтерские отчеты, я готов создать спецотдел, который вашу бухгалтерию будет переводить в налоговый отчет. Говорят — нет, не дадим. Но если бы было бы все чисто и прозрачно, чего бояться?», — сказал он.

Тимофеев зявил, это не аграрии кормят «республику», а «республика» дала им возможность зарабатывать деньги.