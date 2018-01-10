Объединённая Германия против объединения России, или Как Меркель теряла лицо

2 января 2018 года на брифинге в Киеве глава МИД Германии Зигмар Габриэль, едва проспавшись после встречи Нового года, заявил: «Миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса. Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы «ввести реальную миротворческую миссию», а не только охранять представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница».

Иными словами, говоря по-русски, он высказал мнение официальной Германии, что «миротворцы ООН должны прибыть на Донбасс с целью физического уничтожения республик ЛНР и ДНР».

Представляю, как обрадовались укронацисты во главе с Порошенко: им даже своими жизнями рисковать не придётся при зачистке непокорных территорий. Европейцы с их европейскими ценностями всю «грязную работу» берут на себя… Вот это подарок к Новому году! И США не подкачали с «Джавелинами» и ЕС в лице МИДа Германии с миссией убрать всех русских с территории Украины тут как тут. Как не радоваться?

Но, простите, жители республик – не террористы, а законопослушные граждане, отстаивающие право жить и развивать свой регион в историческом союзе с Россией. Или Донбасс – или евроинтеграция, выбор за Украиной.

Когда-то, в далёком 2014-м, писала:

И Ангела Меркель теряла лицо,

Признав на Майдане троих подлецов.

Тогда, при непосредственной поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель милые её сердцу Яценюк, Кличко и Тягнибок и иже с ними в феврале 2014-го, используя силы своих радикальных политических объединений: «Удар», «УНА-УНСО»*, «Свобода» и т.д. с явной неофашистской и неонацистской риторикой, совершили неконституционный государственный переворот на Украине.

Накануне переворота, помнится, было даже подписано международное соглашение о преодолении политического кризиса, под которым красовались подписи Януковича и всё тех же Кличко, Яценюка и Тягнибока. Кроме президента Украины и лидеров оппозиции, личными подписями договор засвидетельствовали европейские дипломаты: от Европейского Союза – главы МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.

Представитель президента России Владимир Лукин отказался поставить свою подпись и правильно сделал, потому что эта по-русски – «филькина грамота», по-украински – «Угода про врегулювання кризи в Україні» стала тем «мылом», которым замылили глаза народу о том, что на протяжении 48 часов будет принят закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 г., что в течение 10 дней будет создана коалиция и сформировано правительство национального единства, что президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой Конституции, не позднее декабря 2014 года. За всё это власть не объявляет чрезвычайное положение в Украине и воздерживается от применения силовых методов наведения порядка в Киеве.

И что же? 21 февраля, после многочасовых переговоров с оппозицией и министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши, Янукович объявляет, что инициирует досрочные президентские выборы, выполняя пункты антикризисного соглашения, а нацисты – не выполняют. Пользуясь международной поддержкой как щитом, они и совершают неконституционный переворот в Украине.

Простите, фрау Меркель, но именно вы были той главной иностранной силой, которая путём беспардонного вмешательства во внутренние дела Украины, грубо нарушая международное право, привели к власти профашистскую оппозицию.

А отвечать Германия, Франция и Польша за преступление, приведшее к дестабилизации суверенной Украины, собираются? Или собираются и дальше этот рассадник нацизма с явной фашистской риторикой вскармливать?

Знаете, фрау Меркель, Украина, вообще-то, это бывшая Советская республика, а ещё – бывшая Малороссия, которая многие века входила в состав России, а южная её часть, которую принято называть Новороссией, русской армией была отвоёвана у Турок.

Россия – и это признанный факт – правопреемник СССР и Царской Державы, а потому она имеет больше прав, чем Германия, Франция и Польша, в принятии судьбоносных решений по Украине, которая, получив независимость от России, тут же по-сепаратистски решила отдать её ЕС и США. Сюрреализм – украинские националисты на службе у европейских и американских поработителей Украины!

В любом случае, решать судьбу Украины должны её жители – русские люди, к которым относятся и малороссы (украинцы). Вы прекрасно знаете, что националистические силы в самой Украине поддерживают чуть более 2% населения Украины.

Рейтинг Порошенко и его власти чрезвычайно низок и продолжает падать. Более того, ваш рейтинг, Ангела Меркель, также пострадал из-за поддержки этих самых «трёх подлецов с Майдана» и из-за всей вашей недальновидной антироссийской политики вкупе с санкциями, которые бумерангом бьют и по самой Германии, её имиджу и экономике.

Тем временем, и это радует, оппозиция в Германии набирает силы. Вы не задумывались, что о вас будет написано в ваших учебниках по истории Новейшей Германии? «Из материалов Второго Нюрнбергского трибунала: Ангела Меркель была пособником возрождения фашизма в странах Восточной Европы, что привело к новой «гибридной» войне с Россией, в результате которой погибло…» Вы этого добиваетесь? История вас ничему не учит?

Сегодня Германия, хлебнувшая горя от фашизма, делает всё возможное, чтобы эта террористическая по духу сила, сравнимая с ИГИЛ*, подобно гигантскому «чиряку» вызревала на теле Украины. Вы миритесь с этим только потому, что уверены, что зловонный фурункул в очередной раз рванёт в сторону России? Вы так его взращиваете, так направляете. Подобные гнойники уже давно вызрели в Прибалтике, превратившись в свищи.

Зря стараетесь, зло, вскормленное вами, к вам же и вернётся. Таков закон природы, управляемой Творцом. Он в очередной раз посмеётся над наполеоновскими планами Западной Европы покорить Святую Русь.

Сколь верёвочке не виться, а конец злодеяниям будет.

После проигрыша в Великой Отечественной войне Германия была разделена на две части. 28 лет простояла Берлинская стена, прежде чем с согласия России она была разрушена и Германия смогла вновь стать объединённой.

Сегодня такая же стена встала между Украиной и Республиками, образованными в результате идеологических разногласий Юго-Востока Украины, тяготеющего к России, и Запада Украины, решившего интегрироваться в Европу. Фрау Меркель, вы действительно считаете, что вправе направить миротворцев ООН для подавления инакомыслия в Украине? То есть, русским людям на Украине неофашисты слова не давали и не дадут, потому что некому будет давать… Извините, но такую Миссию нельзя назвать миротворческой. Объединённая Германия против объединения Русской Державы.

Да понимаем мы вас! Потакая кровожадным планам Порошенко, вы ещё и хотите накалить обстановку на границе с Россией, чтобы Путину перед президентскими выборами доставить максимум неприятностей. Иными словами – повлиять на итог выборов в РФ. Опять, не считаясь с мнением жителей России, Донбасса, да и всей Украины, иностранцы что хотят, то и творят на исконных русских землях, что тот слон в посудной лавке…

Скромнее надо быть и помнить, что Россия не агрессор: «Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим». А Украина – она одна на всех, на украинцев и русских.

Никакие интеграции её не сдвинут с насиженного места. Она так и останется центром Европы и центром древнерусской культуры.

Мы все знаем, как быстро меняются мода и предпочтение народа. Посмотрят «укры», что Европа уже не та, не такая притягательная, не такая богатая, не такая самобытная, да и с нравственными ценностями у неё что-то не то стало последнее время, и станут они прежними добрыми украинцами.

И подумают они: пусть в России всегда было много сложностей, мало корысти, но она же во все времена была и будет своей: и в беде не бросит, и защитит, и накормит досыта, и обогреет, и просторы свои необъятные расстелет пред тобой. Так почему бы Украине не добрососедствовать с ней? Пора прекращать глупо скандалить с Россией по указке извне.

А Донбасс – русский регион, по истории, по судьбе, по праву народа на самоопределение. Чего русским с русскими враждовать? Айда вместе мир до полного процветания строить!

А и пошли бы вместе, да вот придётся пока идти параллельными путями. Слишком много жертв легло в основание Донбасской стены по линии разграничения. Более того, счёт жертв братоубийственной войны продолжает увеличиваться. А потому – граница пока останется.

США и ЕС, имея массу возможностей, ничего не сделали для того, чтобы война на самом деле затухала, чтобы принудить Порошенко к выполнению Минских соглашений. Правящие верхушки США и ЕС как взращивали ИГИЛ в Сирии, так взращивают и фашизм в Украине. Тем самым они продолжают дискредитировать себя в глазах мирового сообщества и своих же народов. Так что не годитесь вы, Ангела Меркель, в миротворцы…

Того Донбасса на карте мира, как говорится, и видеть нечего, но он, как тот ПУП ЗЕМЛИ, не даёт о себе с пренебрежением говорить, заставляет прислушиваться к его мнению. И вывод его прост: как перестанут вмешиваться в дела Украины иностранные государства да вынашивать планы по свержению неугодных режимов в России и её русском зарубежье, так новый Богдан Хмельницкий, поддержанный народом, порядок в Украине и наведёт.

Эх, быстрее бы это случилось… Воевать надоело, мира хочется.

Светлана Тишкина, специально для «Русской Весны»

* запрещенные в РФ экстремистская и террористическая организации.