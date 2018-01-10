Парламент Венесуэлы объявил незаконным выпуск национальной криптовалюты

Венесуэльский парламент заявил о незаконности запуска национальной криптовалюты El Petro. Об этом сообщает Economista.

Свое решение парламентарии объяснили тем, что выпуск криптовалюты якобы был нужен властям для того, чтобы избежать контроля над операциями по госдолгу, получать финансирование «нелегальным путем», а также избегать давления в связи с задержкой выплат облигациям.

По информации издания, указ президента страны Николаса Мадуро о выпуске El Petro аннулировали благодаря отсутствию проправительственных депутатов. Отмечается, что парламент Венесуэлы исключен из приятия решений, поскольку его функции были переданы Национальному учредительному собранию.