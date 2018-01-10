Пентагон: США не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы

Власти США не планируют поставлять в Украину противотанковые комплексы TOW.

Представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл отмечает: «Планов по продаже или передаче TOW в Украину нет». Ранее в генштабе Украины сообщили, что рассчитывают на поставки TOW из США уже в 2018 году.

В прошлом году Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. TOW является одним из наиболее распространенных в мире противотанковых комплексов, он стоит на вооружении десятков стран.