«Подпрыгнули дома». Донецк потряс мощный взрыв в районе Петровки

Жители временно оккупированного Донецка жалуются на интенсивные боевые действия, которые продолжаются весь вечер сегодня, 9 января. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

Они отмечают, что наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе города. Петровский район просто содрогается от обстрелов, и около 22:25 по киевскому времени местные жители услышали очень мощный залп или взрыв. Его происхождение пока идентифицировать не удалось.

«#Донецьк 22.25к, А це вже Петрівка. Нехило таки гупнуло. Чути було далеко», — сообщил очевидец.

«Петровка Добровольского услышали», — добавил другой автор.

«Александровка подпрыгнул на диване», — отмечают пользователи.

«Ни чего себе у нас шарахнуло на Трудяге?» — пишут комментаторы.

«Тихий неожиданно!», — добавил еще один участник обсуждения.

По словам дончан, от залпа у них «подпрыгнули дома».

Также неспокойно и в других районах города. В частности, боевые действия активно продолжаются на севере.

«#Донецьк Не томний таки вечір. Якщо на заході більш-менш епізодично, то північ останні години регулярно», — сообщают очевидцы.

«Ветка слышно… тяжелое», — отметил еще один комментатор.

«Магистральный слышно тяжелое», — добавил другой автор.

«Маяк перемирию конец», — пишут дончане.

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