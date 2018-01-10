«Подпрыгнули дома». Донецк потряс мощный взрыв в районе Петровки

Жители временно оккупированного Донецка жалуются на интенсивные боевые действия, которые продолжаются весь вечер сегодня, 9 января. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
Они отмечают, что наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе города. Петровский район просто содрогается от обстрелов, и около 22:25 по киевскому времени местные жители услышали очень мощный залп или взрыв. Его происхождение пока идентифицировать не удалось.
«#Донецьк 22.25к, А це вже Петрівка. Нехило таки гупнуло. Чути було далеко», — сообщил очевидец.
«Петровка Добровольского услышали», — добавил другой автор.
«Александровка подпрыгнул на диване», — отмечают пользователи.
«Ни чего себе у нас шарахнуло на Трудяге?» — пишут комментаторы.
«Тихий неожиданно!», — добавил еще один участник обсуждения.
По словам дончан, от залпа у них «подпрыгнули дома».
Также неспокойно и в других районах города. В частности, боевые действия активно продолжаются на севере.
«#Донецьк Не томний таки вечір. Якщо на заході більш-менш епізодично, то північ останні години регулярно», — сообщают очевидцы.
«Ветка слышно… тяжелое», — отметил еще один комментатор.
«Магистральный слышно тяжелое», — добавил другой автор.
«Маяк перемирию конец», — пишут дончане.
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