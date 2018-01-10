Пользователь Twitter «на цифрах» объяснил критику, что именно сделал Путин за последние 17 лет

Он ответил усомнившемуся в обещании российского лидера сохранить бесплатное высшее образование в стране.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 10 января, заявил, что россияне смогут и дальше получать высшее образование бесплатно. Лидер заметил, что система ЕГЭ, несмотря на некоторые недоработки, показывает положительные результаты. Ее продолжат развивать, чтобы вывести российское образование на лидирующую позицию в мире.

Некоторые россияне, однако, почему-то не знают о существовании бесплатного высшего образования в России. И хотя миллионы студентов-бюджетников в стране опровергают слова критиков, все равно сомневаются в будущем бесплатного образования.

Однако нашлись те, кто напомнил, чем именно россияне обязаны Владимиру Путину. Один из пользователей Twitter в цифрах продемонстрировал изменения, которые произошли в стране за последние 17 лет. Известно, что Владимир Путин возглавил страну не в самый благополучный для нее период: средняя зарплата составляла чуть больше двух тысяч рублей, а средняя пенсия не достигала и тысячи. С тех пор многое изменилось, хоть некоторые граждане и не хотят этого замечать. ВВП страны вырос на 81,8%, а средняя зарплата увеличилась почти до 37 тысяч рублей. И это только на 2016 год. Увеличилось и число россиян, которые могут позволить себе автомобиль: если в начале 2000-х только 19 миллионов человек имели личный транспорт, то в 2016 году насчиталось более 52 миллионов автовладельцев.

Ранее российский комик Семен Слепаков объяснил чрезмерную критику президента страны привычкой. Люди, считает артист, привыкли все и всех ругать, не замечая того хорошего, что делается вокруг.