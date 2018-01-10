Посольство России в США ответило на требования США по поводу выборов

Российское посольство в США ответило на заявление Вашингтона по поводу допуска кандидатов на выборы президента России. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

В посольстве отметили, что хотели бы остудить «горячие головы» в США. В сообщении подчеркивается, что требования о допуске кого-либо к выборам в России и «другие лицемерные попытки» оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются Москвой как прямое вмешательство во внутренние дела России. В посольстве отметили, что надеются на то, что американские власти не станут создавать препятствий для российских граждан в США в реализации их избирательного права во время президентских выборов.