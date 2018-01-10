Председателем правления «ПриватБанка» назначен чех Крумханзл

Набсовет «ПриватБанка» сегодня назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Нацбанк Украины на его утверждение.

Пресс-служба «ПриватБанка» сообщает: «В процессе оценки кандидатов на должности в правлении „ПриватБанка“, мы прежде всего руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционным управлением и внедрение инструментов контроля».

Сообщается, что Крумханзл родился в Чехии в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.