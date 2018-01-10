Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Ренхап».

Соответствующее заявление было сделано в среду во время ежегодной пресс-конференции президента Южной Кореи. Отмечается, что встреча состоится «при определенных условиях».

Летом минувшего года Мун Чжэ Ин во время выступления в Берлине заявил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим. Отмечается, что встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности. Встречи глав Северной и Южной Кореи проходили дважды при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире - в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах.