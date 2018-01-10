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Путин получил список из 264 доверенных лиц


Добавлено: 10 янв 2018 в 18:50, Категория: Россия
Путин получил список из 264 доверенных лиц

Сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Александр Румянцев заявил, что передал главе государства список из 264 доверенных лиц.

Об этом в среду вечером со ссылкой на заявление Румянцева сообщает РИА Новости. При этом Александр Румянцев отметил, что всего на то, чтобы стать доверенным лицом Путина претендуют порядка 600 человек. Отбор доверенных лиц, по его словам, продолжается.

Напомним: ранее в среду СМИ сообщили, что кандидат в президенты РФ Владимир Путин открыл первое заседание своего предвыборного штаба. При этом были озвучены имена сопредседателей предвыборного штаба Путина, которыми стали академик Александр Румянцев – возглавляющий Центр имени Рогачева, глава Центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.



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Добавлено: 10 янв 2018 в 18:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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