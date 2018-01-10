Путин попросил членов предвыборного штаба корректно собирать подписи

Тема: Президентские выборы — 2018

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Стали известны имена руководителей избирательного штаба Путина

«Я бы хотел попросить вас всех, кто будет заниматься этой штабной работой, действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей, чтобы всё было корректно, чтобы не было никаких нарушений», — сказал Путин.

Поскольку Владимир Путин идёт на выборы президента как самовыдвиженец, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. При этом на один регион не должно приходиться более 7,5 тысячи подписей.

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