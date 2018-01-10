Путин попросил членов предвыборного штаба корректно собирать подписи

Тема: Президентские выборы — 2018
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Стали известны имена руководителей избирательного штаба Путина
Президент Владимир Путин попросил членов предвыборного штаба корректно вести работу по сбору подписей. Об этом пишет ТАСС.
«Я бы хотел попросить вас всех, кто будет заниматься этой штабной работой, действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей, чтобы всё было корректно, чтобы не было никаких нарушений», — сказал Путин.
Поскольку Владимир Путин идёт на выборы президента как самовыдвиженец, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. При этом на один регион не должно приходиться более 7,5 тысячи подписей.
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