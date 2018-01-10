Путину подарили белую толстовку с надписью «Путин 2018»

В такой «униформе» волонтеры предвыборного штаба будут собирать подписи в поддержку кандидата Владимира Путина. Всего предстоит собрать 300 тысяч подписей.

Глава РФ Владимир Путин приехал в среду в свой московский предвыборный штаб в Гостином дворе, где ему подарили белую толстовку с надписью «Путин 2018» — это официальный логотип предвыборной кампании, официально стартовавшей 28 декабря. Видеозапись публикует «Life.ru».

Политический лидер страны поблагодарил за подарок, но признался, что носить ее, скорее всего, не будет. На толстовке его фамилия — это неудобно, отметил он.