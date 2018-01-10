Рассекречен план ядерного удара США по СССР

Военное командование США во времена холодной войны рассчитало необходимое количество ядерных боеголовок для полного уничтожения СССР. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на рассекреченные документы.

По сообщению издания, этот план разрабатывался довольно тщательно. Рассекреченный документ, в котором о нем идет речь, датирован 15 сентября 1945 года и адресован генерал-майору Лесли Гровсу.

Согласно этой информации, в США скрупулезно подсчитали, что для уничтожения СССР понадобится 466 ядерных бомб. В качестве основных целей американские генералы выбрали 66 городов. Атомная бомбардировка должна была сломить волю СССР и его способность к сопротивлению.

Любопытный нюанс: американские генералы пришли к выводу о том, что вообще-то для уничтожения основных городов Советского Союза хватит 204 бомб и еще 20 бомб необходимо для ликвидации военных баз. Однако, чтобы действовать наверняка, разработчики плана атомной бомбардировки приняли во внимание 48-процентный "коэффициент эффективности" и в итоге остановились на 466 бомбах.

Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу.

Между тем, по одной из версий, подобные планы на самом деле требовались лишь для дезинформации, поскольку в то время США попросту не обладали необходимым количеством ядерного оружия. В 1946 году у американских военных имелось только девять атомных бомб и 27 самолетов B-29, которые можно было использовать для их доставки.