Родственники пациентов могут получить право их посещения в реанимации

Родители или законные представители пациента при оказании ему стационарной помощи в отделении реанимации и палате интенсивной терапии должны иметь возможность посещения больного.

Соответствующие поправки в часть 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внёс в Госдуму заместитель председателя думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия»).

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Порядок такого посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В настоящее время возможность посещения родственниками пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена Федеральным законом «Об основах охраны здоровья», но документ не содержит прямых отсылок на обязанность больницы обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии.

В мае 2017 года, указывает Говорин, Минздрав выпустил информационно-методическое письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации»), но оно не является обязательным для исполнения.

Доступ к пациентам зачастую является жестом доброй воли со стороны главного врача, что вызывает негативную реакцию в обществе и снижает эффективность лечения пациентов.

В зарубежных странах родители или законные представители пациентов могут находиться рядом с пациентами в стационаре, в том числе, в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, соблюдая соответствующие правила посещения таких пациентов.

В России же доступ родственников в пациентам, находящимся в реанимации или отделениях интенсивной терапии, организован не во всех медицинских организациях, имеющих в своем составе указанные отделения.

Предлагаемые изменения могут, по словам автора предложения, изменить эту ситуацию.

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