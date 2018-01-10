Родственники пациентов могут получить право их посещения в реанимации

Показать меню
Актуально
Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали - 19:51 Пожар в девятиэтажном жилом доме в Тюмени ликвидировали Минобороны предупредило о возможности террористов атаковать дронами «все страны» - 19:55 Минобороны предупредило о возможности террористов атаковать дронами «все страны» Советника Трампа с позором выгнали из эфира CNN - 19:56 Советника Трампа с позором выгнали из эфира CNN "Северсталь" впервые с 2011 года обыграла "Ак Барс" дома в матче КХЛ - 20:03 "Торпедо" потерпело 6-е поражение подряд в КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву" - 20:03 "Байкал-Энергия" победил "Уральский трубник" и вышел на третье место в ЧР - 20:03 Греческий футболист Хосе Холебас продлил контракт с "Уотфордом" - 20:03 Греческий футболист Хосе Холебас продлил контракт с Женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сходить на футбол на этой неделе - 20:03 Женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сходить на футбол на этой неделе "Спартак" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ - 20:03 Новое предсказание «казахстанской Ванги» Веры Лион для России на 2018 год: - 20:05 Новое предсказание «казахстанской Ванги» Веры Лион для России на 2018 год: будущее страны зависит от смерти известного политика Скончался бывший зять Юлии Тимошенко - 20:07 Скончался бывший зять Юлии Тимошенко Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку - 20:08 Глава бюро «Би-би-си» уволилась из-за дискриминации по половому признаку "Енисей" со счетом 10:0 разгромил "Строитель" в чемпионате России по бенди - 20:21 Правый сектор призвал к расправам с «пророссийской сволочью» - 20:21 Правый сектор призвал к расправам с «пророссийской сволочью» Силы АТО вынуждены были ударить огнем в ответ на вооруженные провокации боевиков - 20:22 Силы АТО вынуждены были ударить огнем в ответ на вооруженные провокации боевиков Рижское "Динамо" лишилось шансов на выход в плей-офф КХЛ - 20:23 Рижское Назаров: арбитры КХЛ ставят в "коленно-локтевую" целый регион - 20:25 Назаров: арбитры КХЛ ставят в
» » Родственники пациентов могут получить право их посещения в реанимации

Родственники пациентов могут получить право их посещения в реанимации


Добавлено: 10 янв 2018 в 18:42,
Родственники пациентов могут получить право их посещения в реанимации

Родители или законные представители пациента при оказании ему стационарной помощи в отделении реанимации и палате интенсивной терапии должны иметь возможность посещения больного.

Соответствующие поправки в часть 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внёс в Госдуму заместитель председателя думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия»).

Читайте по теме

Работников могут обязать проходить медосвидетельствование по направлению работодателя


Порядок такого посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В настоящее время возможность посещения родственниками пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена Федеральным законом «Об основах охраны здоровья», но документ не содержит прямых отсылок на обязанность больницы обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии.

В мае 2017 года, указывает Говорин, Минздрав выпустил информационно-методическое письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации»), но оно не является обязательным для исполнения.

Доступ к пациентам зачастую является жестом доброй воли со стороны главного врача, что вызывает негативную реакцию в обществе и снижает эффективность лечения пациентов.

В зарубежных странах родители или законные представители пациентов могут находиться рядом с пациентами в стационаре, в том числе, в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, соблюдая соответствующие правила посещения таких пациентов.

В России же доступ родственников в пациентам, находящимся в реанимации или отделениях интенсивной терапии, организован не во всех медицинских организациях, имеющих в своем составе указанные отделения.

Предлагаемые изменения могут, по словам автора предложения, изменить эту ситуацию.


В ПФР рассказали, почему не все граждане имеют право на страховую пенсию


День 10 января в истории


Госдума займётся цифровой экономикой и защитой прав дольщиков



Материалы по теме:

Родственников больных предложат пускать в реанимацию
ГИБДД хотят обязать финансировать проверки на опьянение
В России с 2017 года могут появиться электронные больничные
Председатель ПА ОБСЕ допустил возможность посещения Крыма
Добавлено: 10 янв 2018 в 18:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Звезда сериала

Звезда сериала "Бедная Настя" - Елена Корикова похвасталась фото с красавцем-мужчиной

Толванен побил рекорд Кузнецова по результативности для игроков до 19 лет в КХЛ

Толванен побил рекорд Кузнецова по результативности для игроков до 19 лет в КХЛ

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сломала ключицу во время катания на сноуборде

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сломала ключицу во время катания на сноуборде

Японский астронавт заявил, что вырос на 9 см за три недели пребывания в космосе

Японский астронавт заявил, что вырос на 9 см за три недели пребывания в космосе

Загрузка...



Лента новостей
Ученые обнаружили совершенно новый вид планетных систем - 19:22 Ученые обнаружили совершенно новый вид планетных системМинздрав зафиксировал вспышку кори в стране - 19:22 Минздрав зафиксировал вспышку кори в странеВоеннослужащие Военной академии ВКО приняли участие в праздничных рождественских мероприятиях - 19:16 Военнослужащие Военной академии ВКО приняли участие в праздничных рождественских мероприятияхВспомогательное судно Черноморского флота КИЛ-158 вернулось в Севастополь после похода в - 19:16 Вспомогательное судно Черноморского флота КИЛ-158 вернулось в Севастополь после похода в Средиземное мореСвыше 3 тыс. юнармейцев пройдут начальную военную подготовку в РВСН - 19:16 Свыше 3 тыс. юнармейцев пройдут начальную военную подготовку в РВСНВ Киеве из-за пожара эвакуируют посетителей ЦУМа - 19:15 В Киеве из-за пожара эвакуируют посетителей ЦУМаПод Сумами на заправке прогремел взрыв: двое пострадавших - 19:14 Под Сумами на заправке прогремел взрыв: двое пострадавшихРазработчики представили уникальный умный велошлем - 19:14 Разработчики представили уникальный умный велошлемВ Черновцах в здании налоговой прогремел взрыв, есть пострадавшие - 19:14 В Черновцах в здании налоговой прогремел взрыв, есть пострадавшиеКонтракт Квята с "Феррари" можно расценивать двояко, считает Косаченко - 19:09 Контракт Квята с Карякин сломал руку и завершил выступление на "Дакаре" - 19:09 Карякин сломал руку и завершил выступление на Команда Востока одержал победу над командой Запада в Матче звезд ЖХЛ - 19:09 Команда Востока одержал победу над командой Запада в Матче звезд ЖХЛ"Нова" победила "Енисей" в матче чемпионата России - 19:09 Трамп: Весь мир смеется над глупостью о сговоре с Россией - 19:07 Трамп: Весь мир смеется над глупостью о сговоре с Россией
Последние новости
Трезвая жизнь Брэда Питта после разрыва с Джоли: еженедельная терапия, редкие встречи с детьми - 19:50 Трезвая жизнь Брэда Питта после разрыва с Джоли: еженедельная терапия, редкие встречи с детьми Cитуация на Донбассе ухудшилась - 19:49 Cитуация на Донбассе ухудшилась ФИФА и СЕ до конца года подготовят к подписанию меморандум о взаимопонимании - 19:43 ФИФА и СЕ до конца года подготовят к подписанию меморандум о взаимопонимании Баскетболисты "Нижнего Новгорода" проиграли "Истанбулу ББ" в Кубке Европы FIBA - 19:43 Баскетболисты Трамп провел телефонный разговор с главой Южной Кореи - 19:42 Трамп провел телефонный разговор с главой Южной Кореи ЦИК отказал в регистрации группы поддержки самовыдвиженца Пугачева - 19:42 ЦИК отказал в регистрации группы поддержки самовыдвиженца Пугачева Володин предложил ввести биометрическую регистрацию депутатов - 19:42 Володин предложил ввести биометрическую регистрацию депутатов Памятник воинам Красной армии утилизируют в польском Щецине - 19:42 Памятник воинам Красной армии утилизируют в польском Щецине ЦИК отказал общественнице Волынец в участии в президентских выборах - 19:42 ЦИК отказал общественнице Волынец в участии в президентских выборах На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля - 19:42 На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля Уоррен Баффетт отказался от инвестиций в криптовалюты - 19:36 Уоррен Баффетт отказался от инвестиций в криптовалюты Разгром «Аль-Каиды»: ВКС и «Тигры» освободили более 400 км? в Идлибе (КАРТА) - 19:29 Разгром «Аль-Каиды»: ВКС и «Тигры» освободили более 400 км? в Идлибе (КАРТА) Зрада: США не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы - 19:29 Зрада: США не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"