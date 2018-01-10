Россия развернула в Крыму ракетные системы нового поколения

В оккупированном Севастополе ВС РФ развернули второй дивизион зенитного ракетного комплекса нового поколения С-400 "Триумф" для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".Об этом передают "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаре и Армянском."Задача второго дивизиона комплекса С-400 – вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить воздушные объекты со стороны Украины, представляющих угрозу для Крыма", – говорится в сообщении.Оккупанты прибегли к формированию эшелонированной системы противовоздушной обороны в Крыму из-за военных учений ВС Украины, в частности, из-за испытания крылатых ракет.