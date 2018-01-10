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Саакашвили намерен найти 300 спартанцев для управления Украиной


Добавлено: 10 янв 2018 в 20:58, Категория: Украина
Саакашвили намерен найти 300 спартанцев для управления Украиной

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской ОГА Михаил Саакашвили на днях намерен возобновить поездки по Украине для встреч со своими сторонниками.

Кроме того, он планирует «заниматься подготовкой людей для быстрой мирной смены власти». Саакашвили отметил: «Они хотят отвлечь этим делом нас от политических акций, но мы отвлекаться от политических акций не будем. Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами».

При этом он подчеркнул, что завтра намерен прийти в Апелляционный суд Киева, который рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест.

По его словам, если суд отклонит жалобу прокуратуры он «поедет по Украине». Саакащвили добавил, что намерен «ездить по стране, встречаться с людьми, заниматься подготовкой людей для быстрой мирной смены власти на Украине».

Также, он уточнил, что в будущем планирует участвовать в следственных действиях правоохранительных органов. Саакашвили заявил, что считает Украину «несостоявшимся государством». Он отметил: «Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов, и где правоохранительные органы используют только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан, не может являться состоявшимся».



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Добавлено: 10 янв 2018 в 20:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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