Сенатор США: «Путин слаб, у него мало сторонников в мире»

Сенатор США, член Комитета по вопросам иностранных дел Бен Кардин заявил, что президент России Владимир Путин атакует демократические институты, так как это все, что у него есть.

Кардин добавил, что сегодня руководство РФ занимается нападениями на демократические институты, универсальные ценности и верховенство права дома и за рубежом. Он добавил, что Путин направляет эти атаки с асимметричным арсеналом, кибер-атаками, дезинформацией, поддержкой политических групп, использованием энергетических ресурсов, организованной преступностью, коррупцией и военной агрессией. Сенатор подчеркнул: «Почему он использует эти инструменты? Потому что он слаб». Также, он уточнил, что экономика Путина «плавает, у него мало сторонников в мире».

Кардин добавил: «Российская экономика занимает 12-е место в мире, это 7% размера американской экономики, это меньше таких стран, как Италия, Южная Корея или Канада. Он вынужден использовать эту технику, поскольку это все, что у него есть».

Также, он сообщил: «Ему удалось украсть прогресс у Грузии и Украины относительно вступления в НАТО путем агрессивного вмешательства и оккупации. Мы должны признать эффективность этих инструментов. Они привели Путина к власти в России. Эта техника изначально была разработана дома против народа России, и сейчас Путин использует ее везде».