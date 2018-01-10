СМИ: Десятки российских бизнесменов получили мальтийское гражданство

За последние три года 730 человек с российскими именами приобрели гражданство Мальты. Об этом сообщает официальная газета правительства страны.

В опубликованном списке встречаются десятки имен, которые полностью совпадают с именами российских бизнесменов и их родственников. По данным РИА «Новости», среди них есть основатель «Яндекса» Аркадий Волож, совладелец ICT Holding Александр Несис, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц и другие.

Фигуранты списка приобрели гражданство средиземноморского государства Мальта по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», принятой в 2013 году. Согласно ее условиям, кандидат должен купить недвижимость, сделать пожертвование и купить мальтийские облигации. Минимальная сумма для получения гражданства составляет 880 тысяч евро.