Список доверенных лиц Путина будет составлен до конца января

Тема: Президентские выборы — 2018

Список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина будет полностью готов до конца текущего месяца, сообщил сопредседатель предвыборного штаба, директор медицинского Центра имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, передаёт ТАСС.

Читайте по теме

Путин попросил членов предвыборного штаба корректно собирать подписи

По словам общественного деятеля, 10 января сопредседатели предвыборного штаба кандидата в президенты передали Владимиру Путину первую часть списка из 264 доверенных лиц.

Румянцев также указал, что представленный список значительно изменился по сравнению с предвыборной кампанией Путина 2012 года.

Согласно законодательству, кандидат вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Во период прошлой избирательной кампании у Путина было 499 доверенных лиц.

Вечером 10 января «Парламентская газета» сообщила, что сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина станут директор сочинского Центра для одарённых детей «Сириус» Елена Шмелёва, глава Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

В ПФР рассказали, почему не все граждане имеют право на страховую пенсию

День 10 января в истории

Госдума займётся цифровой экономикой и защитой прав дольщиков