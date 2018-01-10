США хотят создать ядерную боеголовку для сдерживания РФ

Белый дом собирается ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident. Об этом рассказал бывший советник президента по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал.

Эти меры Вашингтон собирается принять для сдерживания РФ от применения тактических боеголовок в Восточной Европе. Боеголовки будут оснащены модифицированные ракеты Trident D5. Это может стать ответом на неядерную атаку, которая привела к массовым жертвам, либо уничтожила важные объекты инфраструктуры. Как ожидается, документ будет опубликован в конце этого месяца.

«Это очень хороший, умеренный, но сильный язык, который дает понять, что попытка КНДР или РФ применить ядерное оружие приведет к многочисленным последствиям для них», — отмечает советник.