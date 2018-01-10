Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина (ВИДЕО)

Глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева стали сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина, который будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Путин сегодня вечером посетил свой предвыборный штаб в Москве, который располагается в Гостином дворе. После общения с волонтерами, которые занимаются проверкой подписей, президент отдельно поговорил с Румянцевым, Когогиным и Шмелевой. Он поблагодарил их за то, что они согласились принять участие в этой «неформальной» и «важной» работе.

«Если она станет формальной — она не будет эффективной», — подчеркнул Путин. Он также призвал сотрудников штаба «действовать исключительно в рамках закона».

Тем временем журналист Андрей Кондрашов сообщил, что будет пресс-секретарем избирательного штаба президента. Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В конце декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера страны. ЦИК также разрешил главе государства открыть счет для формирования избирательного фонда, что позволяет ему начать сбор подписей.

Кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее 500 человек, а для регистрации кандидатом ему необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.