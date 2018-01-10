Суд Амстердама временно заморозил активы Ахметова

Суд Амстердама временно заморозил на территории Нидерландов активы СКМ, Метинвест и ДТЭК, принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову.

По информации, суд вынес соответствующее решение 5 января в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, наложившего арест на активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов.

СМИ отмечают: «Голландский суд опубликовал временное постановление о замораживании зарегистрированных в Нидерландах предприятий СКМ, в том числе крупнейшей в Украине сталелитейной компании Метинвест и крупнейшего частного энергетического и угольного производителя ДТЭК».

При этоом в пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых исках против компании.

В компании отметили: «Насколько мы понимаем, информация касается формального выполнения постановления кипрского суда на территории Нидерландов».