Тюрьма-концлагерь «МГБ»: Стало известно, где держат пленного журналиста Асеева

Пленный украинский журналист Станислав Асеева, захваченный боевиками в июне 2017 года, содержат на территории захваченного арт-центра «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Освобожденный из плена ученый-религиовед, профессор Игорь Козловский сообщил: «Он на заводе „Изоляция“, там что-то вроде тюрьмы — концлагеря „МГБ“, где сидят не только политические. Есть еще подвалы, где было телевидения, на Куйбышева 61. То есть подвалов много, и не обо всех мы знаем».

При этом он сообщил, что Станислав Асеев был его студентом. Козловский добавил: «Мы не знаем, кто, где находится наверняка, но за судьбой Асеева мы следим, это один из моих студентов, как и Фомичев. Нам удалось сформировать в головах и сердцах нашей молодежи любовь к Украине».