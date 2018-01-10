У боевиков переполох из-за поставок Украине оружия из США

Командование боевиков принимает срочные меры в связи с возможными поставками Украине из США переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook."Одновременно в "1 АК "ДНР" и "2 АК "ЛНР" отданы распоряжения о проведении работ по установке на имеющуюся бронетехнику дополнительных средств пассивной и активной защиты, командирам частей и подразделений отданы указания относительно поиска более эффективных способов защиты бронетехники", – говорится в сообщении.Тымчук отметил, что руководств Минобороны России поставило задачу научно-исследовательским институтам МО РФ "в кратчайшие сроки провести разработку устройств для защиты бронетехники от боеприпасов с тепловым наведением (ИКГСН)".