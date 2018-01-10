Убийца Гонгадзе попал под «закон Савченко»

Суд перечислил по «закону Савченко» срок приговора для экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача.

В решении суда, вступившего в силу 15 декабря 2017 сказано, что ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача. Также, отмечается: «Подсудимый находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет. В течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлены конкретные временные показатели, окончание которых меняют правовой статус осужденного. Речь идет о возникновении у осужденного права на подачу ходатайство о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания «.

Напомним, Пукача осудили за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, а закон Савченко позволяет причислять 1 день предварительного заключения как 2 дня в срок основного наказания.

При этом суд удовлетворил ходатайство и перечислил 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукача.