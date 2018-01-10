Ученые раскрыли родословную первых викингов

Ученые расшифровали ДНК древнейших викингов и выяснили, что они являются потомками двух групп людей — выходцев из Центральной Европы и жителей севера современной России и Прибалтики, мигрировавшими в Скандинавию примерно 10 тысяч лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.

«Мы обнаружили, что уже 10 тысяч лет назад, когда Скандинавия только освободилась от льда, на ее территорию проникло сразу две группы мигрантов. Эти миграции многократно повторялись впоследствии — в конце каменного века, в начале бронзового века и уже после появления цивилизации. Современные скандинавы не имеют почти ничего общего с первыми жителями полуострова», — заявил Маттиас Якобсон (Mattias Jacobson) из университета Упсалы (Швеция).

Как сегодня считают ученые, первые современные люди проникли на территорию Европы около 45–40 тысяч лет назад, путешествуя несколькими путями — через Балканы, острова Средиземного моря и двигаясь по берегам Африки в сторону Испании.

Следы этих первых людей в виде артефактов ориньякской и граветтской культур, сохранившихся в пещерах южной Франции и северной Италии, помогли ученым выяснить, как выглядели эти люди и найти намеки на то, почему они «победили» неандертальцев в конкурентной борьбе.

Первые жители Европы, чьи следы почти полностью исчезли из ДНК современных европейцев, заселили далеко не весь субконтинент — почти все его северные районы, в том числе Британия, север России и Скандинавия, до относительно недавнего времени были покрыты льдами и не были пригодны для жизни людей. Только 17–15 тысяч лет назад, когда льды отступили в последний раз, север стал доступным для первых его обитателей.

Якобсон и его коллеги расшифровали ДНК предположительно первых жителей Скандинавии, чьи останки были захоронены на западном побережье Норвегии, на острове Готланд в Балтийском море и в заповеднике Стура-Карлсё примерно 6–9 тысяч лет назад.

Благодаря низким температурам и вечной мерзлоте, обрывки ДНК сохранились в их костях необычно хорошо, что помогло ученым восстановить геномы их обладателей почти с той же точностью, которая доступна для генетического материала современных людей.

В результате этого палеогенетики считали не только «женскую» митохондриальную ДНК и «мужскую» Y-хромосому, но и нашли около 10 тысяч мелких мутаций в остальной части их генома. Это позволило очень точно вычислить возраст останков, раскрыть их родословную и найти их современных родичей.

Результаты их анализа крайне удивили ученых — оказалось, что жители западной части современной Норвегии были гораздо ближе по устройству своей ДНК к древним обитателям севера России и Прибалтики, чем к своим соседям, жившим в южной части Скандинавии.

Их геномы, в свою очередь, были похожи на генетический материал охотников-собирателей, живших в то время в Германии и в других регионах Центральной Европы.

Как предполагают ученые, это объясняется тем, что в Скандинавии в то время жило две обособленных популяции древних «викингов», одна из которых проникла в регион с юга, двигаясь через Данию и прилежащие к ней острова, а вторая — с востока, перемещаясь вдоль побережья Норвегии. Что интересно, эти первые жители полуострова, по словам Якобсона и его коллег, были крайне непохожи друг на друга.

Южане обладали типичной «европейской» внешностью того времени — у них были голубые глаза и темная кожа, а северные «викинги» отличались светлой кожей и разнообразной окраской глаз и волос. Эти различия хорошо сочетаются с археологическими и палеохимическими данными, говорящими о том, что эти люди питались разной пищей и изготавливали совершенно непохожие друг на друга орудия труда.

Следы ДНК и той и другой группы людей сохранились в геномах более поздних жителей Скандинавии, а также современных ее обитателей. Это говорит о том, что они не были изолированы друг от друга и периодически вступали в контакты, обмениваясь ДНК. Как предполагают ученые, подобный обмен помог их общим потомкам приспособиться к жизни на суровом севере Европы и сохранить высокий уровень генетического разнообразия, который не наблюдается в других регионах субконтинента.