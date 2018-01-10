Ученые разработали новую теорию о зарождении жизни на Земле

Ученые-химики, работавшие на базе TSRI, разработали новую теорию о зарождении первой жизни на Земле. Полные материалы исследования можно найти в издании Nature Communications.Профессор Раманараяна Кришнамурти рассказал, что его команде удалось открыть «черный ящик», найдя ключевые химические процессы, которые могли протекать на Земле 4 млрд лет назад.Для нового исследования группа ученых сосредоточилась на серии реакций из цикла Кребса. Каждый аэробный организм, от фламинго до простейших грибов, высвобождает накопленную энергию за счет цикла лимонной кислоты. В предыдущих исследованиях ученые пытались отталкиваться от этой теории, но столкнулись с проблемой, поскольку компоненты этих реакций миллиарды лет назад еще не существовали.В новом исследовании ученые написали химические реакции и их молекулы, а потом попытались выяснить, какие из них могли существовать на стадии формировании жизни. Оказалось, под заданные критерии подходит малонатный и HKG циклы. При проведении реакций исследователи обнаружили, что могут продуцировать аминокислоты, как дополнение к CO2, являющиеся конечными продуктами цикла. Ученые считают, что по мере появления биологических молекул, таких как ферменты, процессы могли становиться сложнее.