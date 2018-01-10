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Украина и КНДР: Российские эксперты назвали главные угрозы


Добавлено: 10 янв 2018 в 11:15, Категория: Украина
Украина и КНДР: Российские эксперты назвали главные угрозы

В 2018 году главными угрозами для России будут возможная эскалация конфликта на Корейском полуострове и ситуация в Украине.

Такие данные следуют из доклада, подготовленного российского аналитическим агентством «Внешняя политика».

Авторы исследования отмечают, что для России в вопросе КНДР предпочтительно совместное с Китаем политическое давление на США. Они заявляют, что в 2018 году не стоит ожидать большой сделки Москвы и Вашингтона — США при любой администрации будут стараться раздробить «большую Евразию» и сформировать группу стран-союзников.

При этом эксперты посоветовали российскому руководству отказаться от фронтального противостояния с США.

В докладе сказано: «Российским элитам нужно, наконец, разобраться, как работает американская политическая система, и начать делать то, в чем Москву давно обвиняют: создать легальное лобби как систему непрямого влияния на американскую политику».

Главный редактор прогноза политолог Андрей Сушенцов заявил: «Нужно стремиться к тому, чтобы коммуникация целей и тезисов российской внешней политики была понятной для обычных граждан в России и за рубежом. Политический язык в США насыщен библейскими образами и метафорами. России много можно почерпнуть из русской религиозной философии, у нас богатое наследие в этой сфере».



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Добавлено: 10 янв 2018 в 11:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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