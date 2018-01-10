В Чернобыле готовят к запуску солнечную электростанцию

Возле нового саркофага в Чернобыле в течение нескольких недель планируют запустить первую солнечную электростанцию.

Глава украино-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин сообщил: «Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера или около 2000 квартир».

По его словам, на ее возведение было потрачено миллион евро: она имеет около 3800 фотоэлектрических панелей, а расположены они на площади 1,6 га (размером с два футбольных поля).

При этом Варягин рассчитывает, что инвестиции окупятся в течение семи лет.