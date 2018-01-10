В ГПУ сообщили об очередной выходке Саакашвили

Бывший глава Одесской ОГА и лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса.
Об этом рассказал заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.
По его словам, политик никак не способствует объективному расследованию уголовного производства.
"Он уже несколько раз отверг любые наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть он уже определенным образом подтверждает, что голос – его, разговор состоялся. Но все-таки подождем результаты официальной экспертизы. Эксперты должны определить, действительно ли на записи звучит голос Саакашвили, который говорит якобы с Курченко", – добавил заместитель главы ГПУ.