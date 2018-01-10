В ГПУ сообщили об очередной выходке Саакашвили

Бывший глава Одесской ОГА и лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса.Об этом рассказал заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.По его словам, политик никак не способствует объективному расследованию уголовного производства."Он уже несколько раз отверг любые наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть он уже определенным образом подтверждает, что голос – его, разговор состоялся. Но все-таки подождем результаты официальной экспертизы. Эксперты должны определить, действительно ли на записи звучит голос Саакашвили, который говорит якобы с Курченко", – добавил заместитель главы ГПУ.