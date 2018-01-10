В ХМАО бывшего мэра суд оштрафовал на 180 тыс. рублей за ущерб бюджету более 20 млн руб.

Нижневартовский районный суд оштрафовал бывшего мэра города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа Раяна Халиуллина на 180 тысяч рублей за превышение должностных полномочий, пишет РИА «Новости».

В отношении бывшего мэра города Раяна Халиуллина возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий.

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Экс-чиновник, занимая должность главы города, в течение двух с половиной лет передал в собственность гражданам более 15 служебных квартир и тем самым причинил ущерб местному бюджету на сумму свыше 20 миллионов рублей, говорится в материалах Нижневартовского районного суда.

«Тем самым он существенно нарушил интересы граждан и муниципального образования города Покачи", — говорится в приговоре суда, опубликованном в картотеке на сайте ведомства.

Суд признал бывшего мэра виновным в совершении 17 преступлений и приговорил к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Также судья отменил наложенный при расследовании арест на автомобиль Cadillac, принадлежащий бывшему чиновнику.

В приговоре также говорится, что бывший чиновник активно помогал следствию и полностью признал свою вину.

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