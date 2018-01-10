В Киеве из-за кори объявили профилактические меры

В Киеве из-за вспышкой кори объявили профилактические меры, которые продлятся в течение одного месяца.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил: «Для недопущения ухудшения эпидемиологической заболеваемости в столице вводятся профилактические меры».

Также, он отметил, что в детсадах и школах детей проверят на наличие прививок против кори. Тех, у кого отсутствуют прививки или справки о том, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет, не допустят к занятиям в школах и дошкольных учреждениях.

Рубан добавил: «Это касается школ всех форм собственности. Мы не объявляем карантин, объявляем профилактические меры «.

Данные меры будут действовать в течение месяца. По словам Рубана, на сегодня в Киеве около 20% детей разного возраста не вакцинированы от кори.